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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أكشن والاستعانة بـ الدرون.. مخرج المعلم يكشف صعوبات المسلسل| فيديو

مرقس عادل
مرقس عادل

كشف المخرج مرقس عادل عن الصعوبات التي واجهته خلال تصوير وتحضير مسلسل المعلم.

وقال لـ صدى البلد: "صناعة السوق والتفاصيل التي نحكي بها لم تكن سهلة، وهناك العديد من المشاهد الصعبة بالعمل، منها مشاهد الأكشن، أو أماكن نتحكم فيها بعدد كبير من الناس، وعدد كبير من المجاميع بشكل كبير طوال الوقت، واستخدمنا الدرون" في تصوير مشاهد البحر، من أجل خروج الصوره بالشكل المطلوب".


كشف مرقس عادل مخرج مسلسل المعلم عن المختلف الذي وجده في التعاون مع الفنان مصطفى شعبان خلال كواليس العمل.

وقال: "فنان مثقف، ووقف أمام مجموعة كبيرة من النجوم الذين يتمنى الكثيرين العمل معهم، كما انه يعرف ما يريد تقديمه، ويذاكر ويدرس الشخصية جيدا، والحقيقة أنه وكل العاملين في المسلسل بذلوا مجهودًا كبيرًا أمام الكاميرا وخلفها من أجل أن يكون "المعلم" مصنوعًا بشكل يُرضي الجمهور.


كشف المخرج مرقس عادل عن الأسباب التي حمسته لتقديم عالم سوق السمك في مسلسل المعلم.
وقال: "هذا عالم مليء بالقصص التي لم تحك، وتعلمت كثيرا من رحلتي بالبحث في هذا العالم، ومن البحر، لذا حرصت أن أنقل الصورة الحقيقية التي عايشتها إلى الدراما".
 
احتفل المخرج مرقس عادل بنجاح مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان في موقع صدى البلد، وكشف عن كواليس تحضيره للعمل والصعوبات التي واجهته.

كما كشف عن كيفية صناعة ديكور سوق السمك، ومعايشته مع الصيادين قبل تصوير المسلسل، كما تحدث عن صدمته حينما علم بحريق ستديو الأهرام ولوكيشن المعلم.

وكان قد أكد الفنان مصطفى شعبان، أن المقارنات بين فيلم شادر السمك للراحل أحمد زكي ومسلسل المعلم بدأت من قبل العرض في شهر رمضان منذ طرح الإعلام أو البرومو، وعبر عن تعجبه قائلا: "إزاي حد قادر يقيم عمل قبل ما يبدأ ومش أي حد يعمل سمكة يبقى فيلم شادر السمك".

الفنان مصطفى شعبان المخرج مرقس عادل تصوير المسلسل شادر السمك سوق السمك

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