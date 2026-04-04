عبر مصر الرقمية.. الأوقاف تفتح باب حجز ملحقات المساجد وتحدد ضوابط وشروط الانتفاع

أعلنت وزارة الأوقاف إتاحة خدمة حجز ملحقات اللجنة العليا التابعة لها من خلال منصة "مصر الرقمية"، وذلك للمواطنين الراغبين في الانتفاع بهذه الملحقات لمزاولة أنشطة خدمية وتنموية متنوعة، مشددة على ضرورة الالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية لضمان حسن استغلال هذه الأماكن بما يليق بقدسية المساجد.

وحددت الوزارة خطوات التقديم، حيث يبدأ المواطن بتقديم طلب انتفاع عبر المنصة موضحاً فيه طبيعة النشاط المراد تنفيذه، مع سداد مبلغ 1000 جنيه كجدية تعاقد، وهو مبلغ مسترد بالكامل في حالة رفض الطلب، بينما يُحتسب ضمن تأمين التعاقد في حال الموافقة، إلا أنه لا يُرد في حال تراجع المواطن عن استكمال الإجراءات بعد قبول طلبه.

وأوضحت الضوابط ضرورة استكمال كافة إجراءات التعاقد خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ صدور الموافقة، وتشمل هذه الإجراءات سداد تأمين يعادل قيمة حق انتفاع لثلاثة أشهر وفقاً لما تقرره اللجنة العليا، كما أشارت الوزارة إلى أن الملحق يُطرح للإعلان لمدة 15 يوماً من تاريخ تلقي أول طلب، على أن يتم البت في كافة الطلبات خلال شهر من غلق باب التقديم عبر عقد مزايدة علنية بين المتقدمين بمقر المديرية التابع لها الملحق.

وأكدت وزارة الأوقاف اشتراط عدم تعارض النشاط مع قدسية المسجد، فاتحة المجال لمشروعات خدمية مثل مكاتب تحفيظ القرآن، الحضانات، مشاغل الخياطة، المراكز التعليمية للغات والكمبيوتر، مراكز التخاطب وتنمية المهارات، بالإضافة إلى العيادات والمراكز الطبية، بما يساهم في تقديم خدمات حيوية للمجتمع المحيط بالمسجد.

