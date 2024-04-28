أبل تُجري محادثات مع شركة OpenAI لدمج الذكاء الاصطناعي في آيفون

أفادت تقارير أن شركة أبل تُجري محادثات مع كل من OpenAI وجوجل لجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى نظام تشغيلها القادم iOS 18 ودمجه في أجهزتها.

وبحسب تقرير من “بلومبرج” فإن أبل لم تتوصل إلى قرار نهائي بين دمج روبوت الدردشة ChatGPT من شركة OpenAI أو Gemini من شركة جوجل أو أي مزود طرف ثالث آخر.

وكان موقع Business Insider قد كشف في وقت سابق أنه من المتوقع أن يتم إصدار هواتف آيفون 16 مع عدد من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي يتوقع الخبراء أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسهم أبل.

وتكشف بلومبرج أن شركة أبل تخطط للدخول في شراكة مع منشئ ذكاء اصطناعي أكثر رسوخًا لدمج روبوت محادثة مشابه لنموذج GPT الخاص بـ OpenAI.

وأوضحت أن شركة أبل قد ناقشت في البداية صفقة مع OpenAI في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من تباطؤ التعاون بين الشركتين منذ ذلك الحين.

وأعلنت شركة أبل سابقًا عن خطط لإطلاق سلسلة أجهزة Mac مع معالجات M4 جديدة تركز على الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى قفز سهم الشركة بنسبة 4٪.

وفي شهر فبراير الماضي، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لـ أبل إنه سيتم إصدار إعلانات كبيرة في وقت لاحق من هذا العام حول قيام شركته بدمج التكنولوجيا في خطوط إنتاجها الحالية.