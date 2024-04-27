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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

فيات تيبو 2022 "هاتشباك" فبريكا للبيع بأرخص سعر

فيات تيبو موديل
فيات تيبو موديل 2022

ظهرت السيارة فيات تيبو موديل 2022 "هاتشباك"، للبيع على الانترنت عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تأتي السيارة بحالة المستعملة، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 60 ألف كيلومتر، مع مفهوم الفبريكا من الداخل وبعض التحديثات الخارجية.

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وتأتي السيارة فيات تيبو بمقدمة تتسم بالشراسة، حيث تضم مصابيح حادة، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، بالاضافة إلى شبكة سوداء ذات فتحات الهوائية وبإطلالة FACE LIFT الجديدة، وجنوط متعددة الاضلاع باللون الفضي، وعدد 4 أبواب، وزجاج خلفي مظلل، وسبويلر أنيق أعلى الزجاج.

 فيات تيبو موديل 2022 

وتحتوي السيارة فيات تيبو على مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، زجاج كهربائي، قفل مركزي، ريموت تحكم، نظام صوتي ترفيهي، فرش جلد لجميع المقاعد والأرضية، مسند يد، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرمل EBD، انذار مانع للسرقة، نظام الثبات الالكتروني ESP.

 فيات تيبو موديل 2022 

تعتمد السيارة فيات تيبو فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 110 حصانا و152 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وزمن تسارع يقدر بـ 11.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

 فيات تيبو موديل 2022 

سعر السيارة فيات تيبو موديل 2022 

 

تباع السيارة فيات تيبو 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت على الانترنت بسعر يبلغ 780 ألف جنيه.

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