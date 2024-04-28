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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بإحد الطرق المؤدية لمدينة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة نصف نقل بإحدى الطرق المؤدية للطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق قرية 8 بالمنيا. 

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انتقلت الأجهزة الأمنية إلى وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد وهم جمعه. ك 62 سنه وهداية. ح 62 سنة وحسنة. ح 47 سنة وراوية. م 52 سنة ورانيا وع 55 ينه وموزه. ع 30 سنه و2 آخرين مجهولي الهوية وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.
 

الأجهزة الأمنية بالمنيا الصحراوى الغربى النيابة العامة تسهيل حركة السير تحرر محضر بالواقعة نقل المصابين للمستشفى

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