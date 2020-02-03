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محافظات

الأورمان تدعم زواج 40 فتاة بالقرى الأكثر احتياجًا ببني سويف

الإثنين 03/فبراير/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
أعلن محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، عن استكمال الجمعية لدعم زواج الفتيات اليتيمات حيث قام مؤخرًا مكتب مشروعات الأورمان ببني سويف بدعم زواج 40  فتاة يتيمة مقبلة على الزواج بالقرى الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة .    

وأكد فؤاد أن دعم زواج الفتيات اليتيمات يهدف إلى إدخال الفرحة والسرور عليهن وعلى أسرهن بإتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية .

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وأوضح فؤاد أن المشروع الخيرى الإنسانى لدعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان في تنفيذه منذ سنوات فى محافظة بني سويف حيث نجحت حتى الآن في دعم اتمام زفاف الآلاف من الفتيات اليتيمات غير القادرات وتنظيم حفلات للزفاف الجماعى في مراكز المحافظة ، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى انحاء المحافظة .

واختتم  فؤاد :  أن الأورمان دعمت منذ بداية العمل فى محافظة بني سويف زواج 1762  فتاة يتيمة، وان دعم زواج الفتيات اليتيمات بدأت الأورمان فى تنفيذه منذ سنوات ويأتى فى اطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية من شأنها دعم متلقى المساعدة فى بناء حياة جديدة وأن الجمعية تهدف من خلال دعم الفتيات اليتيمات الى اتمام زفافهن وادخال السعادة على قلوبهن .

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