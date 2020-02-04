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تعليم

مدير تعليم القاهرة يجتمع بائتلاف شباب معلمي مصر ويعدهم بإجابة كافة مطالبهم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:06 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ياسمين بدوي
استقبل محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اعضاء ائتلاف شباب معلمي مصر في ديوان عام المديرية، وبعد استقباله لهم عقد مدير مديرية تعليم القاهرة اجتماعا معهم، أكد خلاله علي دعمه الكامل لجميع المعلمين وحرصه الدائم على حل جميع مشكلاتهم وعرضها على الجهات العليا. 



وأعرب مدير مديرية تعليم القاهرة عن سعادته بلقاء وفد من شباب معلمي مصر ، مؤكدا أنهم سفراء للمعلمين الشباب، وعرض ابراهيم نشأت منسق عام الائتلاف بعض نقاط من بنود وثيقة مطالب معلمي القاهرة 2020 كالتالي:

 توحيد المرتبات لجميع الإدارات التعليمية والمدارس داخل الإدارة الواحدة بعمل برنامج الكتروني مركزى للمديرية خاص بالمرتبات لجميع الإدارات التعليمية ، و توحيد مواعيد صرف مكافأة الامتحانات لجميع الإدارات والمدارس وتوحيد قيمة المكافأة للمعلمين لنفس القرارات والتعيينات ، و أحقية المعلمين في احتساب العلاوات الخاصة للمعلم المساعد على أساسى الراتب وليس مربوط الدرجة.

كما شملت بنود الوثيقة التي عرضها ائتلاف شباب معلمي مصر ، إجراءات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين سواء من مرحلة لأخرى أو مادة لأخرى ، و ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمعلمين سواء التعاقد المميز أو الحصة والأجر الشامل بدون أحكام قضائية ، و مشكلة العجز في معلمات رياض الأطفال وفتح روضات جديده لاستيعاب التلاميذ وتقليل كثافة الاطفال داخل القاعات ، ومشكلة التباين في تطبيق علاوة الحد الأدنى وعدم استفادة فئات كثيرة من الزيادات المقررة بقرار رئيس الجمهورية.

وتضمنت الوثيقة كذلك : تفعيل وتسهيل إجراءات النقل بين المحافظات للمعلمين ، و الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه من المعلمين داخل وحدات التدريب بالإدارات ، وتعيين الاداريين تعاقد من ٢٠٠٩.ك ، و موعد صرف حافز النظام الجديد للصف الاول الابتدائي ورياض الأطفال وهل سوف يتم إدراج الصف الثاني ، ومدى إمكانية صرف مقابل نقدى للمعلمين الحاصلين على حصص فوق النصاب. 

وأكد مدير المديرية على تفاعل وتعاون جميع قيادات المديرية لتحقيق كافة المطالب وفق الإجراءات القانونية واللوائح المنظمة للعمل ، ووعد بتوصيل صوتهم ورسائلهم لاعلي مستوي لما فيه الصالح العام.
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