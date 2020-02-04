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أخبار العالم

إيطاليا تعلن موقفها من إعلان حالة الطوارئ بالمدارس بسبب كورونا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:18 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أكدت وزيرة التعليم الإيطالية، لوتشيا أتسولينا، عدم وجود أية حالة طوارئ في المدارس بسبب فيروس كورونا.

وذكرت وكالة آكي الايطالية أن  ذلك جاء ردًا على طلب بعض المسؤولين الإقليميين تطبيق فترة من العزل للطلاب العائدين من الصين، وحتى بالنسبة للأطفال الذين يرتادون المدارس.

وفي تصريحات على هامش الاحتفاء باليوم الوطني الثالث لضحايا الحروب والصراعات في العالم، في تورينو، الثلاثاء، قالت الوزيرة إنه “لا وجود لأية حالة طوارئ من ناحية المدارس، فهناك منشور من وزارة الصحة يوضح جميع الإجراءات نقطة بنقطة”.

وقالت وزيرة التعليم، "أشعر أن بإمكاني طمأنة الطلاب والأسر، حيث تظل المدرسة مكانًا للشمولية، واختتمت مشيرة الى أنه إن لم تكن هناك مواقف كتلك الموصوفة في الحالات التي ذكرتها وزارة الصحة، فعلى الشخص الذهاب الى المدرسة".

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