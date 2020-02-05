أمين تنظيم مستقبل وطن: مصر سبقت بريطانيا في إجلاء مواطنيها من الصين

قال المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم مستقبل وطن، إن مصر كانت من أوائل الدول التي بادرت بإجلاء مواطنيها من الصين وذلك بعد توجيه الرئيس السيسي وأرسلت الطائرات من أجل المواطنين العالقين في مقاطعة ووهان الصينية الموبوءة بفيروس كورونا القاتل، على الرغم أن دولة كبريطانيا التي تتشدق بحقوق الإنسان وبحقوق مواطنيهم لم تفعل ذلك بل طالبتهم بمغادرة الصين دون توفير اَي دعم لهم.





وأوضح هلال في بيان له، أن هذا التصرف الإنسان ليس جديدا على رئيس وضع صحة المصريين على رأس أولوياته فأطلق عشرات المبادرات منهم، مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والذي كان يتغذى على أكباد المصريين، وكذلك حملة "عنيك في عنينا" لمكافحة مسببات العمى في مصر، ومبادرة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة ومكافحة سلطان الثدي وغيرها العشرات من المبادرات التي تحتفظ على صحة المصريين.





وأضاف أن الدولة أرسلت وزيرة الصحة التي كانت في استقبال العائدين من الصين، وهو أمر يجب تقديره والإشادة بحرص الدولة على صحة مواطنيها، مضيفا: "إلا أنه فجأة تحول الأمر إلى سخرية من وزيرة الصحة وإغفال كل هذه الجهود، فلمصلحة من هذا الانسياق الأعمى وراء حملات التشويه والتقليل من جهود الدولة".





وأشار إلى أن الجميع يعلم أن هناك جماعة ضالة تحاول بشتى الطرق تشويه أي إنجاز يحدث في مصر ويستخدمون مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وغيرها من أجل هذا الأمر المغرض والذي يعبر عن أهدافهم الخبيثة تجاه مصر.





وتابع أن هذا التشويه تعرض له حزب مستقبل وطن وحاولت الجماعة الإرهابية تشويهه وانتقاده في العديد من الأوقات كلما تم إنجاز للدولة المصرية ولكن هيهات لها فأعضاء الحزب ليس لهم إلا هدف واحد هو الوقوف بقوة خلف الدولة المصرية السياسية بقيادة الرئيس السيسي ومهما فعلت تلك الجماعة فلن تنجح في مخططها المفسدة لمصر، فالشعب المصري أصبح على يقين أن هذه الجماعة لا تحمل إلا الإرهاب والتدمير لمصر وأوقف مخططهم في ثورة 30 يونيو العظيمة والتي أحبطت مخططات الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط.





واختتم حديثه قائلاً: "في النهاية القيادة السياسية تقوم بالبناء في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكافح على كافة الأصعدة من أجل رؤية مصر الجديد التي نحلم بها وقيادات حزب مستقبل وطن وأعضاء في كافة ربوع مصر تؤيده وتقف خلفه بقوة، حملات التشويه القادمة من تركيا وقطر لن تنتهي ولكنها لن تؤثر في عزيمة مصر والمصريين في بناء وطنهم".