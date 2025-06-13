هل تجوز الصلاة بـ الفانلة الحمالات بسبب الحر الشديد؟.. الإفتاء تجيب

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز ولا مانع من الصلاة بـ الفانلة الحمالات بالنسبة للرجل، مشيرا إلى أن عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو منشور لدار الإفتاء عبر قناتها على منصة يوتيوب، أنه من الأولى والأفضل أن يستر الإنسان نفسه، وقد ورد الطلب في السنة النبوية بذلك.

هل تصح صلاة الجزار في ملابس ملطخة بالدمــ.ـاء؟

وكانت دار الإفتاء أجبت عن سؤال يقول سائله هل تصح صلاة الجزار في ملابس ملطخة بالدماء؟.. وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، قائلًا: إن الدم الناتج عن النحر فهو دم نجس وعليه أن يخصص ثيابًا للنحر يخلعها وقت الصلاة ويرتدي ثوبًا نظيفًا لا يكون فيه دمًا.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية ، فالدم نجس وعليه ان يجعل لنفسه ثيابًا يصلى فيه.

الصلاة بملابس ملطخة بـ.ـدم جائز في هذه الحالات

من جانبه، كشف الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن الدم نجس ويلزم معه تغيير الملابس وتجديد الوضوء حال الشروع في الصلاة، وقد أجاز الفقهاء لأصحاب المهن الذين يتعلق الدمــ.اء بملابسهم غالب الوقت كالطبيب الجراح والجزار الصلاة بملابسهم ولكن بشرط.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنه إذا كان في استطاعة الطبيب تغيير ملابسه الملطخة بد ماء المرضى قبل الشروع في الصلاة فليفعل تجنبا للخلاف، وإذا تعذر تغيير ملابسه فلا شيء عليه يجدد الوضوء ثم يصلي ولكن كن حذرًا أثناء العملية أن لا تصيب الدماء ملابسك وإذا أصابتها فلا بأس.