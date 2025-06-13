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أخبار البلد

هل تقرر إلغاء الأحياء لـ2 ثانوي وإضافة مادة "التاريخ الوطني؟|التعليم تكشف الحقيقة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار على موقع التواصل الاجماعي فيس بوك ، بشأن أنباء صدور قرارات رسمية جديدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بشأن مناهج العام الدراسي القادم 2025 / 2026 تنص على ما يلي :

● إلغاء مادة الأحياء من الصف الثاني الثانوي 2026 ، لتُدرَّس فقط كمادة تخصصية في الصف الثالث الثانوي لشعبة علمي علوم.

● تغيير منهجي الفيزياء والكيمياء للصف الثاني الثانوي، بإضافة أجزاء أساسية من منهج الصف الأول الثانوي القديم، بهدف تقوية الخلفية العلمية للطلاب.

● تعديل منهج الأحياء للصف الثالث الثانوي بدءاً من العام الدراسي 2026 / 2027، ليشمل موضوعات رئيسية من منهجي الصفين الأول والثاني الثانوي السابقين.

● منهج العلوم المتكاملة سيتم مراجعته وتعديله بشكل دوري سنوياً، لمواكبة التحديات الجديدة والتوجهات العالمية في التعليم.

● إضافة مادة "التاريخ الوطني" كمادة أساسية للصف الثاني الثانوي ابتداءً من العام المقبل، بمحتوى جديد يركّز على الهوية والانتماء الوطني.

حيث نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، صحة هذه الأنباء المتداولة

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لم يتم صدور أي قرارات جديدة بشأن مناهج طلاب المدارس المقرر تدريسها لطلاب الثانوية العامة العام الدراسي المقبل 2025 / 2026 

وحذر المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء أي أخبار يتم تداولها بشكل غير رسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، مؤكداً أن الوزارة مسئولة فقط عن الأخبار والقرارات التي يتم إعلانها في بياناتها الرسمية المعلنة على صفحتها الرسمية على فيس بوك

12 معلومة عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم 2026

وكانت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد حسمت قرارها النهائي بشأن الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم 2025 / 2026.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات  الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 :

  •  يبدأ العام الدراسي الجديد 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026
  • مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا
  • عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني
  •  يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 
  •  موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.
  • إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من  السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026
  • امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة. 

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

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