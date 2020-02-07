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فن

بطن مكشوف.. ابنة شقيقة إليسا تثير الجدل على انستجرام

الجمعة 07/فبراير/2020 - 12:02 ص
ابنة شقيقة إليسا
ابنة شقيقة إليسا
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سعيد فراج
تداول عدد من جمهور ومحبي الفنانة اللبنانية إليسا، صورة لها عبر تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع ابنة شقيقتها (نورما خوري)، تُدعى باميلا حنا. 

وظهرت ابنة شقيقة إليسا (باميلا حنا)، في الصورة بفستان سواريه أحمر وبطن مكشوف، وهي تحتضن خالتها، لتثير الجدل بين جمهور ومحبي الفنانة اللبنانية، لاسيما أن هذا هو الظهور الأول لـ باميلا. 

كانت نورما خوري (شقيقة الفنانة اللبنانية إليسا)، أثارت حالة كبيرة من الجدل عى تطبيق الصور انستجرام، بعد انتشار صورة جديدة لها ظهرت فيها بملابس قصيرة أنيقة، ولفتت أنظار النشطاء حول الشبه الكبير الذي يجمع بينها وبين شقيقتها.

يأتي ذلك بعدما نشرت إليسا، صورة لها، يوم السبت، 23 نوفمبر 2019، عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها بصحبة شقيقتها نورما أثناء تواجدهما في كندا في أول ظهور لها.

على صعيد آخر، تواصل إليسا التحضير لأغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال عام 2020، بعد أحدث ألبوماتها " الى كل اللي بيحبوني".
بطن مكشوف.. ابنة شقيقة إليسا تثير الجدل على انستجرام
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