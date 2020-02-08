مجدي عبد الغني يدعم لاعب الزمالك المصاب بالسرطان

أعلن مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة المصري السابق مساندته لـ لاعب الزمالك سعد محمد المصاب بمرض السرطان الخبيث.

وكتب مجدي عبد الغني تغريدة على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "خليك قوي يا سعد وقرر تنتصر على المرض خلي عندك يقين بالله، مستحيل يخيب ظنك " .

ودعم مغردو موقع تويتر، وتضرعوا بالدعاء إلى لاعب الزمالك سعد محمد، بعد إعلان إصابته بـ"السرطان"، حيث اكتشف المرض عقب شعوره بعد قدرته على التدريب بشكل طبيعي بعد إجراء الفحوصات، وتمنوا الشفاء العاجل للاعب الزمالك.





وكان صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن أن المستشار مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض قرر التكفل بعلاج سعد محمد، لاعب نادي الزمالك مواليد 2000 المصاب بسرطان الدم.