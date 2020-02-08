تأجيل افتتاح البطولة العربية للميني فوتبول بسبب الأهلي والزمالك

أعلن أحمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول أنه حرصًا من اتحاد الميني فوتبول على المصلحة العامة للكرة المصرية ومؤازرة الفرق المصرية المشاركة في البطولة الأفريقية تقرر تأجيل موعد بدء البطولة العربية للمينى فوتبول إلى السبت 7 مارس القادم بدلا من موعدها السابق الذى كان مقررا فى الجمعة 28 فبراير الحالى.





وأضاف أحمد سمير أن هذا القرار جاء بعد التنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاتحاد العربي للميني فوتبول؛ حيث يتعارض يوم افتتاح البطولة العربية للميني الفوتبول والتي كان المقرر لها يوم 28 فبراير الجاري، مع مباراة النادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي والزمالك مع الترجي التونسي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.





ولذلك تقرر تأجيل موعد حفل افتتاح البطولة العربية إلى يوم السبت الموافق 7 مارس على ان تكون المباراة النهائية يوم الجمعة 13 مارس.





وكانت قد أجريت مراسم سحب قرعة البطولة العربية للميني فوتبول التي تستضيفها مصر في شهر يناير الماضي، وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة "الصومال - الجزائر - لبنان".





فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات "تونس - جيبوتي - السعودية - العراق.



