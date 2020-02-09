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رياضة

أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك 2-1 على الإسماعيلي

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:04 م
كارتيرون عقب مباراة
كارتيرون عقب مباراة الإسماعيلي
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أنه أجرى تعديلات في تشكيلة الفريق  خلال مواجهة الإسماعيلي اليوم لإراحة بعض اللاعبين قبل لقاء السوبر الأفريقي.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب لقاء الإسماعيلي "لم يشارك حازم إمام ومحمد عبد الشافي والدفع بأحمد زيزو في آخر ربع ساعة، والتشكيل الذي شارك اليوم لن يشارك بنسبة 100% أمام الترجي التونسي".

وواصل "طالبت اللاعبين بين الشوطين بتمالك الأعصاب والهدوء والتركيز في الكرة وعدم الاعتراض على الحكم وأن الفوز بالكرة وليس بالعصبية".
وأكمل حديثه "كان لابد أن نظهر صورة إيجابية وقوية ونؤكد للجميع أن وصولنا للسوبر الإفريقي وحصد الكونفدرالية لم يكن من فراغ".

وأكمل كارتيرون "السوبر الافريقي فرصة رائعة لنا والفريق لم يفز بها مذ 2003، الاستشفاء مهم للغاية حتى موعد اللقاء وتجهيز اللاعبين نفسيًا، نركز على المباراة بشكل منفرد وتركيزنا حاليًا على لقاء الترجي التونسي وبعده نبدأ الاستعداد لمباراة القمة فى السوبر المصري".

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