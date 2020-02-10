بريطانيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا لـ 8 أشخاص

أعلنت السلطات البريطانية، منذ قليل، ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 8 أشخاص، وذلك بعد أن أعلنت أن مستوى تفشي الوباء في البلاد وصل إلى مرحلة خطيرة.





وقالت وزارة الصحة البريطانية إن "حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطرا ووشيكا للصحة العامة"، مضيفة: "الإجراءات الموضحة في القواعد التنظيمية تعتبر وسائل فعالة في إبطاء أو منع انتقال الفيروس".





وبدأ العاملون والموظفون في العودة بالتدريج للمكاتب والمصانع في الصين اليوم الاثنين مع تخفيف الحكومة بعض القيود على العمل.. وتسبب تفشي المرض حتى الآن في وفاة أكثر من 900 شخص الأغلبية العظمى منهم في البر الصيني الرئيسي.



