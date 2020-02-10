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أخبار العالم

بريطانيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا لـ 8 أشخاص

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:47 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات البريطانية، منذ قليل، ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 8 أشخاص، وذلك بعد أن أعلنت أن مستوى تفشي الوباء في البلاد وصل إلى مرحلة خطيرة. 

وقالت وزارة الصحة البريطانية إن "حدوث أو انتقال عدوى فيروس كورونا الجديد يشكل تهديدا خطرا ووشيكا للصحة العامة"، مضيفة: "الإجراءات الموضحة في القواعد التنظيمية تعتبر وسائل فعالة في إبطاء أو منع انتقال الفيروس".

وبدأ العاملون والموظفون في العودة بالتدريج للمكاتب والمصانع في الصين اليوم الاثنين مع تخفيف الحكومة بعض القيود على العمل.. وتسبب تفشي المرض حتى الآن في وفاة أكثر من 900 شخص الأغلبية العظمى منهم في البر الصيني الرئيسي.

وتم تسجيل 97 حالة وفاة أمس، الأحد، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ رصد انتشار المرض في ديسمبر وربطه بسوق لبيع الحيوانات في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي.
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