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أخبار العالم

قتيل جديد في العراق بمظاهرات ذي قار

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:59 م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
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محمد علي
قتل متظاهر وأصيب اثنان آخرين خلال صدامات مع الأمن العراقي، بعد محاولة محتجين إغلاق جامعة العين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت مصادر أمنية عراقية، أن الصدامات اندلعت عندما تصدى رجال الأمن للمتظاهرين أثناء محاولتهم إغلاق الجامعة، ما أدى إلى سقوط قتيل.

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد قال خلال مؤتمر دولي إن عدد القتلى في العراق وصل نحو  600 قتيل بينما تجاوز عدد الجرحى الــ20 ألف جريح.

قالت وسائل إعلام إن الشرطة العراقية استخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى مقتل متظاهر بطلق ناري في الرأس، وجرح آخرين.

وتتواصل المظاهرات، خاصة في محافظات الجنوب، حيث قطع متظاهرون جسورا بالإطارات المشتعلة.

وتشهد بغداد ومدن الجنوب العراقي منذ أكتوبر الماضي، تظاهرات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفساد، دفعت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى الاستقالة.

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