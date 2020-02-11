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محافظات

ميت العطار تبدأ مشوارها بكأس محافظة القليوبية بثمانية في مرمى دملو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر
افتتح اليوم الفريق الأول لميت العطار مشواره ببطولة كأس محافظة القليوبية بمواجهة الفريق الأول لدملو.

ونجح فريق ميت العطار في حصد نقاط المباراة كاملة بعدما اكتسح دملو بثمانية أهداف مقابل هدف وحيد.

أحرز أهداف فريق ميت العطار  أمير ابو العلا أربعة أهداف وكلا من شلبي معوض واحمد فتحي هاشم واحمد فتحي مسعود واحمد نوفل هدف لكلا منهم. 

فيما تولى صناعة الأهداف كلا من أحمد فتحي هاشم صنع ٣ أهداف ومحمد جمالوني صنع هدفين وكذلك شلبي معوض صنع هدفين هو الاخر واحمد فتحي مسعود صنع هدف.

مثل اليوم الفريق الأول لميت العطار اساسيا واحتياطيا كلا من «موسى فكري - إيهاب بلال
شلبي معوض -كريم ايمن -احمد فتحي هاشم
محمد جمالوني - امير ابو العلا - احمد فتحي مسعود - عصام سونج - احمد نوفل - يوسف فوزي
عبدالهادي مجاهد».

وتولى إدارة المباراة  فنيا الكابتن عبدالحفيظ المزين  والكابتن عبدالحفيظ بلال والكابتن احمد الدولي.
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