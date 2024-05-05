تفاصيل توريد 1.5 مليون طن قمح من المزارعين بـ"الشون والصوامع"|فيديو

قال الخبير الزراعي الدكتور أشرف كمال، إن القمح هو المحصول الاستراتيجي الأول في مصر هذا العام، مشددًا على أن معدلات التوريد مرتفعة جدا بالمقارنة بالأعوام السابقة، نتيجة للجهود الكبيرة للدولة في هذا القطاع، حيث تم توريد 1.5 مليون طن في بداية شهر مايو، ما يؤكد أنه سيتم توريد كمية أكثر من المستهدف هذا العام.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر بذلت الكثير من الجهود لتحقيق هذا الهدف، بينها زيادة سعر أردب القمح إلى 2000 جنيه بدلا من 1600 جنيه، بالإضافة إلى حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة بعد التوريد.

وأكد الخبير الزراعي أهمية جهود وزارة الزراعة الإرشادية للقمح، لافتا إلى أن أبرز هذه الجهود تتمثل في الحصول على 100% من التقاوي المعتمدة، والتي يتم إنتاجها تحت إشراف وزارة الزراعة.