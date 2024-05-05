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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عبد الحميد الهجان: توريد 53967 طن قمح للصوامع والشون بالقليوبية

حصاد القمح
حصاد القمح

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة ، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 53967 طناً و449 كيلو جراماً من القمح للصوامع والشون.
وقال محافظ القليوبية إن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لافتا إلى أن عملية التوريد تعد بمثابة مهمة قومية.
وأشار المحافظ إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مطالبا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام، مجددا التأكيد بأن الدولة تولي اهتماما بالغا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.
وشدد الهجان على ضرورة تذليل كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح إلى كافة الصوامع والشون ونقط التجميع، حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج، مشيرا إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون.

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