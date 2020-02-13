أنغام تتألق بـ 24 أغنية مع هاني فرحات في عيد الحب بالأوبرا

بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة انطلقت أولى فعاليات مهرجان عيد الحب التقليد السنوي لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حيث قدمت النجمة أنغام باقة مختارة من اعمالها الجماهيرية بمصاحبة الاوركسترا بقيادة المايسترو هانى فرحات وذلك على المسرح الكبير.

تألقت النجمة أنغام بتقديم ٢٤ أغنية من أعمالها الخاصة المميزة التى مثلت محطات مضيئة فى مشوارها حيث استمرت فى الغناء لمدة تجاوزت الثلاث ساعات ، كما نجح المايسترو هانى فرحات ببراعته المعهودة فى خلق التناغم الكامل بين الآلات الموسيقية وايجاد حالة من التواصل الذهنى بين افراد الاوركسترا من خلال اشارته الواضحة وأسلوبه المتفرد فى القيادة ، سبق ذلك فقرة موسيقية لعازف العود إسلام القصبجي وفرقته جذب خلالها الأنظار بعدد من الألحان الشهيرة الى جانب معزوفتين من مؤلفاته الخاصة .