AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنغام تتألق بـ 24 أغنية مع هاني فرحات في عيد الحب بالأوبرا

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:33 ص
انغام
انغام
Advertisements
محمد نحلة
بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة انطلقت أولى فعاليات مهرجان عيد الحب التقليد السنوي لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حيث قدمت النجمة أنغام باقة مختارة من اعمالها الجماهيرية بمصاحبة الاوركسترا بقيادة المايسترو هانى فرحات وذلك على المسرح الكبير.
 
تألقت النجمة أنغام بتقديم ٢٤ أغنية من أعمالها الخاصة المميزة التى مثلت محطات مضيئة فى مشوارها حيث استمرت فى الغناء لمدة تجاوزت الثلاث ساعات ، كما نجح المايسترو هانى فرحات ببراعته المعهودة فى خلق التناغم الكامل بين الآلات الموسيقية وايجاد حالة من التواصل الذهنى بين افراد الاوركسترا  من خلال اشارته الواضحة وأسلوبه المتفرد فى القيادة ، سبق ذلك فقرة موسيقية لعازف العود إسلام القصبجي وفرقته جذب خلالها الأنظار بعدد من الألحان الشهيرة الى جانب معزوفتين من مؤلفاته الخاصة  .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نفاذ تذاكر حفل عيد الحب لـ أنغام بدار الأوبرا المصرية

هاني فرحات يستعين بأكثر من مائة عازف في حفل أنغام بدار الأوبرا المصرية

اليوم.. أنغام تحيي حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية

أخبار الفن| محمد رمضان يتحدى الطيار المفصول.. عمرو دياب يطرح ألبوم سهران اليوم

ترشيحاتنا

إعلان جديد لـ محمد صلاح.. تعرف على تفاصيله

دفي نفسك في الشتاء.. طريقة عمل محشي الكرنب بخلطة جديدة

بـ كتف واحد ومطرز وأنيق.. فستان بسمة يخطف الأنظار في أسوان.. شاهد

أحمد ياسر ريان يكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

بمناسبة عيد الحب.. هبة يوسف تهدي جمهورها أغنية «ده جماله» ..فيديو

بعد السخرية منه.. الطيار المفصول يرد على محمد رمضان: كل واحد وأصله وتربيته ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها

صديقة للبيئة.. أواني الفخار.. البساطة في جبال جنوب مصر

بـ شورت جلد.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور