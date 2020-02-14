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رياضة

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والقنوات الناقلة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:59 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
تنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة فريق الأهلي أمام المصري البورسعيدي في المباراة المؤجله من الجوله السادسه من بطولة الدوري الممتاز 

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الثامنة والربع مساءا وتذاع عبر قناة أون سبورت .

وضمت قائمة الاهلي كلا من: محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعلي لطفي، وحسين الشحات، وأليو ديانج، ومحمد الشناوي، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي «أفشة»، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير.

ويخوض فريق الأهلي المباراة برصيد 42 نقطة في صدارة جدول الدوري الممتاز بينما بخوض المصري المباراة برصيد 15 نقطة في المركز العاشر
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