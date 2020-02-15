إنجاز تاريخي .. علاوي يعلن موعد طرح تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلّف، محمد توفيق علاوي، اليوم السبت عن طرح تشكيلته الوزارية على مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي.









وقال علاوي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع ): "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفّاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي".





















وأضاف "سنطرح أسماء هذه الكابينة، خلال الأسبوع الحالي، بعيدًا عن الشائعات والتسريبات ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".









وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد كلّف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.









وتعهّد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف ورفض مرشحي الأحزاب، كما تعهّد بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل وحلّ اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية.