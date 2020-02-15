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أخبار العالم

أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية العراق تطورات الأوضاع في بغداد

السبت 15/فبراير/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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نادر سمير
التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم، مع محمد علي الحكيم وزيرخارجية العراق، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات الوضع العراقي، فضلًا عن عدد من القضايا العربية والإقليمية الأخرى.


جاء اللقاء على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي يُعقد بالمدينة الألمانية سنويًا، ويُشارك فيه عدد كبير من الساسة والمسئولين الأمنيين والخبراء الدوليين.

وأكد مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن أبو الغيط أطلع الوزير العراقي على آخر مستجدات الموقف الفلسطيني، في ضوء مشاركته في جلسة مجلس الأمن التي تحدث أمامها الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" بمقر الأمم المتحدة بنيويورك قبل ثلاثة أيام،موضحًا موقف بلاده من الخطة الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن".

كما أعرب أبو الغيط للوزير العراقي عن أمله باستقرار الوضع في العراق في وقت قريب، مؤكدًا أهمية العراق للاستقرار الإقليمي، وضرورة إبعاده عن الضغوط الخارجية من كافة الأطراف.
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