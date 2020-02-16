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محافظات

تغطية برامج المياه للمواطنين بدائرة مركز الحسنة في شمال سيناء

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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احمد صالح
انتهى مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء من تنفيذ 3 محطات لتحلية مياه الآبار بدائرة المراك، لمواكبة الزيادة السكانية وتغطية برامج المياه بالمدينة والقرى التابعة للمركز.

وقال المهندس أحمد عبد الحليم رئيس مدينة الحسنة، أنه جار الانتهاء من  إنشاء محطة تحلية مياه الآبار بمدينة الحسنة، ليصبح إجمالي الإنتاج اليومي (1500) متر.

كما  تم الانتهاء من مراحل بناء محطة تحليه مياه الابار بقرية القسيمة، علي مساحة أوسع ، للعمل على رفع معدل الضخ اليومى وصولا لـ 500 م3 لتغطية احتياجات القرية والتجمعات المجاورة .

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كما دخلت محطة مياه الجدى بوسط سيناء الخدمة، وهى أحدث محطة يبدأ تشغيلها بعد افتتاحها لخدمة أهالى قرية الجدي وتعمل المحطة علي بئر يعمل بطاقة إنتاجية ١٠٠ م٣ في اليوم .

وأشار إلى  أنه تم حفر بئر المياه ومحطة تحلية المياه بتكلفة بلغت 18،5 مليون جنيه، وتتكون من بئر جوفي عميق ومحطة معالجة بقدرة 250م ، وخزان علوى بسعة 75 مترا مكعبا وغرفة محولات وغرفة مولدات وطلمبات إلى جانب إنارة الموقع بالكامل بتكلفة بلغت 5،6 مليون جنيه.
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