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مرأة

عسل النحل .. تناوليه بهذه الطريقة لإنقاص الوزن

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:51 ص
عسل
عسل
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لمياء الياسين
فوائد عديدة غير متوقعة لتناول العسل لفقدان الوزن فهو يعتبر أحد أفضل المكونات لفقدان الوزن ، حيث يساعد على تقليل الدهون وحرقها دون أي آثار جانبية.

على الرغم من أنه يستخدم كبديل للسكر، فعلى عكس السكر المكرر، يحتوي العسل على الفيتامينات والمعادن المفيدة التي يمكن أن تفيد صحتك العامة  .بدلًا من إضافة الدهون والسعرات الحرارية، يمكن أن يوازن العسل كمية السكر ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن عندما يستهلك بكميات محدودة.

المركبات الأساسية في العسل تساعد على قمع الشهية وتساعد على تخفيف الوزن بالإضافة إلى أن العسل يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، ولكنه لا يزيد أيضًا من وزن الجسم.

طرق لاستخدام العسل لتخفيف الوزن

 للطهي : أفضل طريقة لفقدان الوزن مع العسل هي ببساطة إضافته إلى أطباقك بدلًا من الزيت. على الرغم من أنه يتعين عليك شواء طعامك بدلًا من القلي فإضافته بدلا من الزيت ستؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة.

إضافة إلى الحليب : عندما يضاف العسل إلى كوب من الحليب الدافئ ويستهلك ، سوف يؤدي ذلك إلى فقدان الوزن بسرعة وزيادة الطاقة.

الماء الدافئ للعسل : يعد العسل الدافئ الأكثر شيوعًا لفقدان الوزن  فقط أمزجى كوب واحد من الماء الدافئ ، أضيفى ملعقة كبيرة من العسل وملعقتين من عصير الليمون. تناول ذلك  على البطن فارغة في الصباح للمساعدة في فقدان الوزن السريع.

العسل وشاي الليمون : إضافة ليمون مع ثلاث ملاعق كبيرة من العسل إلى الشاي يمكن أن تعمل العجائب. يمكنك شرب هذا المشروب الصحي مرتين في اليوم للمساعدة في بناء الطاقة لفقدان الوزن.

القرفة مع العسل : في وعاء السلطة ، يمكن رش القرفة وإضافة ملعقة كبيرة من العسل. يمكنك إضافة هذا إلى سلطة الفاكهة أو سلطة الخضار.

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