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محافظات

محافظ القاهرة يوجه بطلاء العقارات المحيطة بميدان التحرير ورفع كفاءة الطرق

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:40 م
محافظ القاهرة يتفقد
محافظ القاهرة يتفقد ميدان التحرير
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عبد العزيز جمال
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم، الأحد، أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير، بعد الانتهاء من تثبيت أجزاء المسلة الفرعونية.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من طلاء العقارات المحيطة بميدان التحرير، ورفع كفاءة الطرق المحددة لمسار المومياوات.

وشهد ميدان التحرير أعمال تطوير للميدان بالكامل بداية من مدخل الميدان من عبد المنعم رياض والحدائق الموجودة بالميدان بالكامل، حيث تم  إعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، كما تم زراعة المنطقة السطحية لجراج التحرير بأشجار الزيتون والنخيل، ونشر المقاعد بطول الحدائق الموجودة بالميدان.

جدير بالذكر أن محافظة القاهرة أعلنت عن الانتهاء من تركيب مسلة الملك رمسيس الثانى بقلب ميدان التحرير وقريبا سيصبح قلب القاهرة متحفا مفتوحا لتتكامل صورة عظمة القاهرة بين التاريخ المصرى القديم والعمارة الأوروبية ونهر النيل العظيم في تنوع وتناغم حضاري فريد.

محافظ القاهرة يوجه بطلاء العقارات المحيطة بميدان التحرير ورفع كفاءة الطرق
محافظ القاهرة يوجه بطلاء العقارات المحيطة بميدان التحرير ورفع كفاءة الطرق
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