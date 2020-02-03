في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير









وشملت الأعمال إزالة ساري العلم الضخم الذي كان موجودًا في قلب الميدان وإزالة الزراعات بالكامل والوصول بالحفر إلي منسوب محطة مترو السادات من أجل إنشاء القاعدة التي توضع عليها المسلة " وزن 600 طن " هذا إلي جانب العمل في تنفيذ 9 كمرات بطول 16متر وإرتفاع 2.30 .





كما سيتم عمل مشايات مكونة من بلاطات خرسانية و على جانبيها خرسانة ملونة و زراعة نخيل وعمل أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية وبعض المقاعد الرخامية تم تنفيذها بإدارة الخرسانة الجاهزة.



