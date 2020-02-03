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محافظات

في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:00 م
ميدان التحرير
ميدان التحرير
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عبد العزيز جمال

أعلنت محافظة القاهرة عن تركيب أول أجزاء مسلة الملك رمسيس الثاني البالغ وزنها 90 طنا في ميدان التحرير.


وأكدت المحافظة في بيان لها أنها كانت محطمة إلى 9 أجزاء وتم ترميمها و جارى تركيبها بواسطة شركة المقاولون العرب بالتنشيق مع وزارة الآثار.


وأضافت المحافظة: "قريبا قلب القاهرة يتحول الى متحف مفتوح لتتكامل صورة عظمة القاهرة بين التاريخ المصرى القديم والعمارة الأوروبية ونهر النيل العظيم فى تنوع وتناغم حضارى فريد".


وتعمل محافظة القاهرة على قدم وساق فى تطوير ميدان التحرير وتزيينه، وإعادة وجهه الحضاري.


وفي هذا الإطار تجهز المحافظة أعمال تطوير ميدان التحرير وتزيينه بمسلة الملك رمسيس الثاني.


ويتم ترميم المسلة بطول 19 مترا، إضافة لأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع العام ، وقد تم تقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق هى صينية الميدان وعمر مكرم والمتحف والمجمع ووزارة الخارجية القديمة وجراج التحرير.


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وشملت الأعمال إزالة ساري العلم الضخم الذي كان موجودًا في قلب الميدان وإزالة الزراعات بالكامل والوصول بالحفر إلي منسوب محطة مترو السادات من أجل إنشاء القاعدة التي توضع عليها المسلة " وزن 600 طن " هذا إلي جانب العمل في تنفيذ 9 كمرات بطول 16متر وإرتفاع 2.30 .

كما سيتم عمل مشايات مكونة من بلاطات خرسانية و على جانبيها خرسانة ملونة و زراعة نخيل وعمل أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية وبعض المقاعد الرخامية تم تنفيذها بإدارة الخرسانة الجاهزة.

كما سيتم عمل نظام إضاءة أرضية وأحواض بها شجيرات زيتون وتركيب أجهزة إضاءة بها لإضفاء شكل جمالى ينسجم مع الطابع الفرعونى وأعمال التطوير بالميدان.


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من جانبه قال  مصطفي وزيري أمين عام المجلس الأعلي للآثار، أن تماثيل الكباش وصلت من الأقصر إلى المكان المجاور لميدان التحرير لبدء أعمال الترميم الخاصة بها، وأيضا لحين الانتهاء من إعداد الميدان وإعادة ترميم المسلة التى ستتواجد إلى جانبهم بالميدان.

وأشار مصطفي وزيري إلى أن فكرة نقل التماثيل والمسلة إلى ميدان التحرير جاءت لمشابهة ميدان التحرير بالميادين العالمية، ولنوضح للعالم أن ميدان التحرير لا يقل قيمة عن الميادين العالمية.
في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير
في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير
في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير
في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير
في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير
في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير
في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير
في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير
في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير
في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير
في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير
في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير
في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير
في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير
في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير
في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير
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في 20 صورة.. شاهد ماذا تفعل الحكومة بميدان التحرير

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