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شاهد.. أول تعليق لوزيرة الصحة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي للعائدين من الصين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:58 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة استطاعت الحفاظ على صحة وسلامة ابنائها العائدين من ووهان الصينية، وان بانتهاء فترة العزل الصحي لهم في مطروح بالحجر الصحي والذي دام 14 يومًا تم التأكد من استقرار صحتهم الصحية وخلوهم من أي فيروسات او الاصابة بفيروس كورونا القاتل.


وتابعت وزيرة الصحة، من خلال كلمتها بعد خروج المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، والمذاعة عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أن هذا يوم عظيم ومميز ومختلف على الدولة المصرية وعلى الوزارة بالتأكيد.


ووجهت رسالة الى المصريين العائدين من ووهان الصينية قائلة: "حمدلله على سلامتكم، وبلدكم مهتمة بيكم"، مؤكدة أن القيادة السياسية تهتم بأبنائها في الداخل، وحريصة على أبنائها في الخارج.


وأضافت وزيرة الصحة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد وجه بعودة كل المصريين الراغبين من مدينة ووهان، وتقديم رعاية صحية لهم على أعلى مستوى، متابعة: "أنتم مصدر فخر ليا ولوطنكم، وتكريمكم سيكون على أعلى مستوى بما يليق باللي عملتوه.. لأنكم جيتم على حاجة مجهولة".


واكدت على اهتمام الدولة بابنائها سواء المقيمين فيها او بالموجودين في الخارج.

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