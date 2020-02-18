AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

قابوس محورا للفعاليات.. افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب السبت المقبل

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:43 ص
افتتاح معرض مسقط
افتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب السبت المقبل
Advertisements
محمد مندور
تستعد سلطنة عمان لافتتاح معرض مسقط الدولي للكتاب السبت المقبل بمشاركة 946 دار نشر من 32 دولة وتحل محافظة مسندم العمانية ضيف شرف المعرض في دورته الجديدة.

ووفاء للسلطان قابوس الذي رعى المعرض ودعمه طوال العقود الماضية ستكون شخصيته محورًا للفعاليات الثقافية خلال أيام المعرض.

ومن اللافت أن الكتاب لقى في عهد السلطان قابوس بن سعيد الكثير من الدعم والعناية، إيمانا منه أن الأمم لا تنهض إلا بمفكريها ومبدعيها، وبقي قابوس داعمًا كبيرًا لمعرض مسقط الدولي للكتاب الذي يحتفي هذا العام بيوبيله الفضي بعد أن أصبح واحدًا من بين أهم معارض الكتب في العالم العربي والعالم.

ويتواصل الاهتمام بالمعرض من قبل السلطان هيثم بن طارق الذي كان متابعًا لكل تفاصيله ومصرًا على استمراره نافذة من نوافذ المعرفة التي توقد مصابيح النور نحو المستقبل.

ومن المقرر خلال حفل الافتتاح تدشين موسوعة "تاريخ عمان عبر الزمان" والصادرة عن مكتب مستشار السلطان للشؤون الثقافية.

وكشف الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام تفاصيل المعرض وأجنداته الثقافية والفكرية المصاحبة في مؤتمر صحفي عقد بمركز المؤتمرات والمعارض. حيث يشارك في المعرض 946 دار نشر من 32 دولة، بينها 676 دار بشكل مباشر و270 عن طريق التوكيلات.

ويتضمن المعرض 86 فعالية ثقافية منها 15 ندوة، و11 محاضرة، و7 أمسيات شعرية، و10 جلسات حوارية، و31 ورشة عمل، و10 عروض تقديمية وثقافية وأدبية. وبلغ عدد الجهات المشاركة في الفعاليات 24 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني.

وتقدم وزارتا الإعلام والأوقاف والشؤون الدينية في المعرض ندوة علمية بعنوان "مؤتلف السلطان قابوس الإنساني.. قيم التعايش والتفاهم والوئام"، فيما ستقيم جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب محاضرة بعنوان «إسهامات السلطان قابوس في دعم الحراك الفني والأدبي في السلطنة".

أما النادي الثقافي يستضيف البروفيسور الأمريكي جوزيف كشيشيان والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي للحديث حول "فكر السلطان قابوس".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان مسقط.. بوابة ثقافية بين الشعوب ترفع شعار تواصل وسلام

حدادا على السلطان قابوس.. إلغاء مهرجان مسقط 2020

التفاصيل الكاملة للدورة الـ51 من معرض القاهرة للكتاب.. مشاركة ٩٠٠ دار نشر و٤١ مكتبة من سور الازبكية.. 5 جنيهات قيمة تذكرة الدخول.. و935 فعالية ثقافية وفنية على مدار أيامه

ترشيحاتنا

عايزة أعيش بالحلال.. منى فاروق تطلب السماح بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

وزيرة الهجرة تزور مستشفى الناس ويرافقها وفد من الأطباء المصريين بالخارج

نجم الأهلي: الفريق يحتاج لعودة أحمد حجازي.. والملاعب المصرية سبب الإصابات

فيديوجراف.. فوائد تناول التين المجفف لجسم الإنسان

أخبار الرياضة: موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر المصري.. صالح جمعة يقترب من الانضمام للزمالك

في ذكرى ميلاد محمود ذو الفقار.. تعرف على عدد زيجاته

AdvertisementS

25 مليون جنيه تعويضا.. آخر تطورات الخلاف بين الطيار أشرف أبو اليسر ومحمد رمضان..فيديو

ليس زواجها الأول.. 5 معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد إعلان خطوبتها

ننشر الخريطة المرورية الجديدة.. تحويلات مرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ آخر

الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته

رسميا.. التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان بسبب كورونا

أول تعليق من محمد رمضان بعد استبعاده من إحياء حفل افتتاح السوبر في الإمارات

عايزة أعيش بالحلال.. منى فاروق تطلب السماح بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

أخبار الرياضة: موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر المصري.. صالح جمعة يقترب من الانضمام للزمالك

بعد تهديدها بالانتحار.. منى فاروق مطلوبة على جوجل

واللي مش عاجبه يشرب من البحر.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا بفيديو مع زينة

مقطع مسيء يزج بخادمتين آسيوتين في السجن بالكويت

ادعولي .. منى فاروق توجه رسالة للجمهور.. ومتابعيها: اطلبي المغفرة من الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر إطلالة كارول سماحة

مقاتلات من النساء.. اللوفر أبوظبي يسترجع فروسية العصور الوسطى

سوزوكي تستعد لتقديم اسبريسو suzuki espresso الجديدة في مصر .. تفاصيل بالصور