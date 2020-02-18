خاص| مدافع صن داونز عن إصابة مورينا: أخشى مواجهة الأهلي بدونه





وقال نجونجا في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن إصابة جناح الفريق مورينا ستؤثر علينا بكل تأكيد نظرا لسرعته التي تستطيع إنهاء الهجمة لنا بشكل ناجح".









وتابع " أخشى مواجهة النادي الأهلي بدونه بسبب ما يمتلكه مدافعو النادي الأهلي بخبرات كبيرة وقوة هائلة، لكن أيضا لدينا لاعبون في العمق قادرون على مساعدة الفريق بشكل عام".









وكان فريق صن داونز تلقى ضربة موجعة قبل صدام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، حيث تعرض ثابيلو مورينا جناح صن داونز والمعروف بـ ماكينة أهداف الفريق الجنوب أفريقي لالتواء شديد في القدم، يغيب على أثره لعدة أشهر وهو ما يؤثر بالسلب على أداء الفريق الهجومي.









كانت قرعة دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، أسفرت عن ملاقاة النادي الأهلي، فريق صن داونز الجنوب إفريقي، على أن تقام مباراة الذهاب على استاد القاهرة يوم 29 من شهر فبراير الجاري، بينما يقام لقاء الإياب يوم 7 مارس من الشهر القادم.







