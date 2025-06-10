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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عيد الأضحى: تفانيكم لخدمة المواطنين محل تقدير

موظفة في وزارة الري
موظفة في وزارة الري
أمل مجدى

توجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بخالص التحية لكافة العاملين بالوزارة الذين واصلوا العمل بتفانى خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لخدمة المنتفعين وإدارة المنظومة المائية بكفاءة والتعامل الفورى والفعال مع كافة الحالات الطارئة.

وأشار وزير الري إلى أن هذا التفاني والإخلاص فى العمل وتحمل المسئولية هو ما عهدناه دوما من رجال الري المخلصين الذين يواصلون العمل على مدار الساعة لخدمة الوطن .

وأضاف سويلم أن أجهزة الوزارة فى كافة المواقع تمكنت من توفير الاحتياجات المائية فور طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة من خلال متابعة دقيقة على مدار الساعة للتصرفات والمناسيب بالشبكة ، والتعامل الفوري بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه والتى كانت تختلف من منطقة إلى أخرى.

وشهدت بعض المواقع عدم وجود طلب على المياه في أول أيام العيد ثم عاد الطلب للتزايد ظهيره ثاني أيام العيد بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية واستمر الطلب في التزايد ثالث ورابع أيام العيد خاصه مع إرتفاع درجة الحرارة واقبال المزارعين على الزراعات الصيفية خلال الأجازة ، وهو ما استلزم قيام الإدارة المركزية لشئون المياه باتخاذ القرارات اللازمة الفورية للتعامل بمرونة وسرعة مع هذه المتغيرات من خلال تخزين المياه فى برك التخزين أمام القناطر الكبرى - حال انخفاض الطلب على المياه - وزيادة التصرفات المائية الموجهة للمواقع التى تشهد زيادة فى الطلب على المياه من خلال أعمال موازنات تتم على مدار الساعة على القناطر الكبري بالنيل وفرعيه وأفمام الرياحات والترع الرئيسية وضبط المناسيب خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية ، لتأمين إحتياجات الرى ومياه الشرب خلال تلك الموجة الحارة المتزامنة مع فترة أقصى الاحتياجات .

تكثيف المرور الميداني على الطبيعة

كما شهدت فترة الإجازة تكثيف المرور الميداني على الطبيعة من كافة مسئولي الوزارة لرصد حالة الرى بشبكة الترع ، ومتابعة تطبيق المناوبات ، والإطمئنان على حالة الجسور ومناسيب المياه بالمصارف الزراعية ، ومناسيب مص وطرد محطات الرفع ، واتخاذ القرارات المناسبة بزيادة أو تخفيض التصرفات طبقا لحاله الرى ، والاستمرار فى متابعة المنظومة المائية لرصد اى تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فى حينه .

الري أيام إجازة عيد الأضحى وزير الري توفير الاحتياجات أيام العيد

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