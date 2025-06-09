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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يوجه برفع التصرفات المائية ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم
وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم
أمل مجدى

وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، باستمرار التنسيق بين مسئولي مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومصلحة الري، وهيئة الصرف؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.


كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريراً من رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء المهندس مراد غالي، لاستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.


واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية، وإجراءات أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف، لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع.


كما استعرض التقرير مجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أية حالات طارئة على امتداد أيام الإجازة من خلال المرور الدوري على المحطات لمتابعة الحالة الفنية للوحدات والتشغيل وحالة المناسيب وانتظام الورديات.


فيما استعرض التقرير نتائج مرور رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء على محطات إدكو صرف وحلق الجمل وزرقون والبصيلي وبرسيق بمحافظة البحيرة، للوقوف على جاهزية المحطات وانتظام الورديات والحفاظ على المناسيب التصميمية أمام المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة.

وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مصلحة الميكانيكا والكهرباء رفع التصرفات المائية المصارف الزراعية

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