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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الري: جاهزية محطات رفع المياه خلال إجازة العيد.. وتنسيق مستمر بين الجهات

رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع
رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع
أمل مجدى

تلقى  الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس/ مراد غالى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك .

واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية ، والاجراءات التى قامت بها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة ، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع .

كما استعرض التقرير مجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أى حالات طارئة على إمتداد أيام الأجازة من خلال المرور الدورى على المحطات لمتابعة الحالة الفنية للوحدات والتشغيل وحالة المناسيب وانتظام الورادي .

واستعرض التقرير نتائج مرور السيد المهندس/ رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء على محطات ادكو صرف وحلق الجمل و زرقون والبصيلى وبرسيق بمحافظة البحيرة للوقوف على جاهزية المحطات وإنتظام الورادى والحفاظ على المناسيب التصميمية أمام المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة .

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق بين السادة مسئولى مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى وهيئة الصرف لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية بكافة المواقع على مستوى الجمهورية .

الرى الموارد المائية مصلحة الميكانيكا عيد الأضحى

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