أقوم أبوسك وأتجوزك.. ليلى علوى مطلوبة على جوجل





وينتظر ليلى علوى عرض فيلمها الجديد "التاريخ السرى لكوثر" والذى تقدم فيه دور سيدة متشددة دينيا وتتسبب فى كثير من الأزمات فى حياة بعض المقربين لها.





ويشارك ليلى علوى فى بطولة الفيلم كل من زينة وتأليف وإخراج محمد أمين.





كما ينتظر ليلى علوى كتابة جزء ثان من مسلسل "حديث الصباح والمساء" وذلك بعد أن أعلن عنه المخرج أحمد صقر.

تتصدر الفنانة ليلى علوى، تريند جوجل بعد تصريحاتها فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس والتى وجهتها إلى الفنان أحمد خليل بعد الاحتفال بمرور 19 عاما على مسلسل "حديث الصباح والمساء" من أبرزها أقوم أبوسك ولو كنا اتقابلنا بدرى شوية كنت اتجوزتك.