AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أقوم أبوسك وأتجوزك.. ليلى علوى مطلوبة على جوجل

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:57 ص
ليلى علوى
ليلى علوى
Advertisements
أحمد إبراهيم
تتصدر الفنانة ليلى علوى، تريند جوجل بعد تصريحاتها فى برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس والتى وجهتها إلى الفنان أحمد خليل بعد الاحتفال بمرور 19 عاما على مسلسل "حديث الصباح والمساء" من أبرزها أقوم أبوسك ولو كنا اتقابلنا بدرى شوية كنت اتجوزتك. 

وينتظر ليلى علوى عرض فيلمها الجديد "التاريخ السرى لكوثر" والذى تقدم فيه دور سيدة متشددة دينيا وتتسبب فى كثير من الأزمات فى حياة بعض المقربين لها. 

ويشارك ليلى علوى فى بطولة الفيلم كل من زينة وتأليف وإخراج محمد أمين. 

كما ينتظر ليلى علوى كتابة جزء ثان من مسلسل "حديث الصباح والمساء" وذلك بعد أن أعلن عنه المخرج أحمد صقر.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد العدل: ليلى علوي شخصية مثقفة وتسعى لتقديم رسالة من خلال أعمالها

إسعاد يونس تستعيد ذكرياتها مع أبطال مسلسل حديث الصباح والمساء.. شاهد

بعد 19 سنة.. ليلى علوي تكشف سرا جديدا عن حديث الصباح والمساء

فنان يتغزل في ليلى علوي: أنت أحلى من رأت عيني

أحمد خليل: بلعت مسمار بالغلط في حديث الصباح والمساء.. فيديو

أقوم أبوسك.. ليلى علوى لـ أحمد خليل: لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك.. فيديو

ترشيحاتنا

بالشوكة والسكينة.. إبراهيم يبدع في عالم الخردة بـ تمثال القطة الفرعونية.. فيديو

وصل إلى حالة نفسية سيئة.. تفاصيل وفاة إعلامي شهير

المرور: إغلاق طريق العين السخنة بسبب الشبورة المائية

صدمة عروس في حفل زفافها جعلتها تنتقم من ضيفة

تعرف على حقيقة ترقية زوجة الرئيس التونسي إلى الرتبة الثالثة

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو الإباحي: نفسي أزور النبي واشتكيله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منى فاروق تعلن توبتها بعد الفيديو الإباحي: نفسي أزور النبي واشتكيله

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف أنوثة ليلى علوي

أسعار مرسيدس 2020 mercedes egypt اليوم في مصر .. صور