خطة للهدم.. أحمد الطيب يثير الجدل حول لاعبي الزمالك

أثار المعلق الرياضي أحمد الطيب، الجدل برسالة غامضة بشأن لاعبي نادي الزمالك.

وكتب أحمد الطيب عبر فيسبوك: "خلّى بالك ناصر ماهر وحسام عبد المجيد ومن بعدهم محمد شحاته لما يرجع من الإصابة هم الشغل الشاغل لخطة الهدم.

وتابع: "تركوا فتوح لأنه متراجع وهيستلموه بمجرد ما يبتدى يفوق ومحمد اسماعيل الخناقة القادمة".

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

أعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين إقامة المباراة مساء السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، والثالثة عصرًا بتوقيت دول المغرب العربي.



تُذاع المباراة بشكل حصري عبر مجموعة قنوات ON Sport المالكة لحقوق بث البطولات المحلية في مصر والدول العربية المجاورة. ومن المقرر أن توفر القناة استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة السابقين لتحليل مجريات اللقاء قبل وبعد المباراة.