رياضة

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في دوري نايل 2025-2026 والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير نادي الزمالك نحو المواجهة المرتقبة أمام غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز «دوري نايل» موسم 2025-2026، وسط حالة من الترقب الشديد، خاصة بعد تراجع نتائج الفريق في المباراتين الأخيرتين، ما أثار غضب الجماهير وزاد من الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين. 

ويأتي اللقاء في توقيت حساس، حيث يسعى الزمالك للتمسك بصدارة جدول الترتيب وتصحيح المسار سريعًا، خصوصًا في ظل الأزمات الإدارية والمادية التي يمر بها النادي، وعلى رأسها ملف المستحقات المتأخرة الذي أرجعه البعض كأحد أسباب الهزيمة الأخيرة أمام الأهلي بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

أعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين إقامة المباراة مساء السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، والثالثة عصرًا بتوقيت دول المغرب العربي.
 

تُذاع المباراة بشكل حصري عبر مجموعة قنوات ON Sport المالكة لحقوق بث البطولات المحلية في مصر والدول العربية المجاورة. ومن المقرر أن توفر القناة استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة السابقين لتحليل مجريات اللقاء قبل وبعد المباراة.

أهمية المباراة لجماهير الزمالك
 

يدخل الزمالك اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، ليس فقط من أجل الحفاظ على الصدارة، ولكن أيضًا لاستعادة ثقة جماهيره التي بدأت تتململ بسبب الأداء المتذبذب مؤخرًا. كما تُعد مواجهة غزل المحلة اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة اللاعبين على تجاوز الضغوط والظروف الصعبة داخل النادي.


 

الزمالك غزل المحلة اخبار الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل

