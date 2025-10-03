رسالة مؤثره من مرتجي بشأن ترشحه لانتخابات الأهلي

اعلن خالد مرتجي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي تقدمه باوراق ترشحه ضمن قائمة محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”:" بسم الله توكلت على الله.. تمسكًا بروح المسئولية، وتجاوبًا مع مبادئ وتقاليد الأهلي، تقدمت بأوراق ترشّحي لمنصب أمين الصندوق، ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، متوسمًا في مواصلة مسيرة النجاحات التي ساهمت فيها خلال سنوات طويلة، قضيتها بين جدران نادينا الحبيب.

وأضاف :أود التأكيد على أنني أخوض هذه الانتخابات على منصب أمين الصندوق بـ«نية صادقة» و«قلبٍ راضٍ»، فلم أسعَ يومًا إلى منصب، ولم أبحث عن دور أو «كرسي»؛ لأن هدفي الأول والأخير هو خدمة الكيان الكبير الذي نتشرف جميعًا بالانتماء له.

وتابع :" أتشرّف بأنني سأواصل العمل مع الأسطورة محمود الخطيب، وأخي الحبيب والأهلاوي الأصيل ياسين منصور، وباقي الزملاء في القائمة، وأتمنى التوفيق لمن انتهت رحلة تواجدهم في مجلس الأهلي، لكن لم تنته رحلة عطائهم وإخلاصهم للكيان، فهذا هو عهدنا دائمًا بالأهلي وأبنائه."