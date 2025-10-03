وزيرة داخلية بريطانيا: سنكثف جهودنا للتصدي لمعاداة السامية في البلاد



أكدت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود إن الحكومة ستكثف جهودها للتصدي لمعاداة السامية في البلاد، بعد مقتل شخصين في هجوم على كنيس يهودي في مانشستر.

وقالت الوزيرة البريطانية في تصريحات لها “سنضاعف جهودنا وسنراجع الآن، بالطبع، جميع الجهود التي نبذلها للتصدي لمعاداة السامية”.

وختمت ‌‏وزيرة الداخلية البريطانية تصريحاتها : منفذ هجوم كنيس مانشستر لم يكن معروفا لأجهزة الأمن.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت الشرطة البريطانية أن شخصين قُتلا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بالغة عندما دهس رجل بسيارته أشخاصًا خارج كنيس يهودي في شمال إنجلترا يوم الخميس، ثم بدأ بطعنهم.

وأضافت شرطة مانشستر الكبرى أن الشرطة أطلقت النار على المشتبه به وقتلته. واستغرقت جهات إنفاذ القانون ساعات لتأكيد مقتل الرجل بسبب مخاوف من وجود متفجرات بحوزته.

وأظهرت لقطات من موقع الهجوم ضابطًا يصرخ على المارة لإخلاء المنطقة لأن المشتبه به "بحوزته قنبلة".

وسُمع في الفيديو أيضًا أحد المارة وهو يقول إن الرجل كان يحمل قنبلة وكان يحاول تفجيرها وعندما حاول الرجل الوقوف، دوى صوت طلق ناري وسقط أرضًا.



وقالت الشرطة البريطانية إن "الضجيج العالي" الذي سُمع في مكان الحادث بعد ساعات من الهجوم كان بسبب اقتحام سيارة المشتبه به "كإجراء احترازي"، في إشارة واضحة إلى فرق تفكيك القنابل.

وقع الهجوم بينما كان الناس يتجمعون في كنيس يهودي أرثوذكسي في يوم الغفران،أقدس يوم في التقويم اليهودي.