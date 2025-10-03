رياح تلطف الأجواء الخريفية بالبلاد.. طقس الأيام القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القادمة، تحديدًا اعتبارا من غدا السبت 4 أكتوبر حتى الأربعاء 8 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقسًا خريفيًا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، يكون حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا.

رياح تلطف الأجواء الأيام القادمة

قالت هيئة الأرصاد، إن هناك شبورة مائية صباحًا من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس سوف تشهد بعض السحب المنخفضة ستظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع توقع نشاط رياح خلال الفترة من السبت 4 أكتوبر حتى الأربعاء 8 أكتوبر على أغلب الأنحاء، وهو ما يعمل على تلطيف الأجواء خاصة في الظل وخلال فترات الليل.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وبحسب هيئة الأرصاد، تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال هذه الفترة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 32 للعظمى و21 للصغرى يوم السبت، وصولًا إلى 31 للعظمى و21 للصغرى يوم الأربعاء.

السواحل الشمالية: من 28 للعظمى و20 للصغرى يوم السبت، وصولًا إلى 28 للعظمى و20 للصغرى الأربعاء.

شمال الصعيد: من 33 للعظمى و20 للصغرى السبت، وحتى 33 للعظمى و20 للصغرى الأربعاء.

جنوب الصعيد: من 37 للعظمى و25 للصغرى السبت، لتصل الأربعاء إلى 36 للعظمى و24 للصغرى.