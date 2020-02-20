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تعليم

تكريم المعلمين وأوائل الطلاب بمدرستين فى إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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انجي هيبة
شهد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية حفل تكريم لعدد من القيادات التعليمية الي جانب أوائل المراحل الدراسية المختلفة بمدرستي عاطف بركات الابتدائية وصفية زغلول بنات التابعتين لإدارة شمال الاسماعيلية التعليمية. 
حيث نظمت الفاعلية مبادرة " مدرسة ذو تعليم مبهج وطالب مبدع " والتى أطلقها رجل الاعمال أحمد عبد الخالق تنفيذا للبروتوكول مع مديرية التربية والتعليم بحضور نائب محافظ الاسماعيلية المهندس احمد عصام وبحضور لفيف من القيادات التعليمية. 

 بدأت فعاليات الاحتفالية بتقديم فيلم تسجيلي يوضح الإجراءات التى قامت بها المبادرة في المدرسيتن سواء فيما يخص تدريب المعلمين او تطوير المبني المدرسي الي جانب تحفيز الطلاب وحثهم علي التفوق من خلال إجراء المسابقات العلمية والرياضية والأنشطة المختلفة، ثم قدمت طالبات مدرسة صفية زغلول عروضا فنية شملت اغاني وطنية الي جانب عرض التنورة وعقب العروض الفنية قام الدكتور خالد خلف قبيصي يرافقة المهندس احمد عبد الخالق بتكريم الطالبات الخمس الأوائل من مدرسة صفية زغلول الاعدادية بنات ومنحهم شهادات التقدير ومكافات مالية واختتمت الحفل بتكريم أوائل المراحل بدء من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي ثم أوائل المراحل بدء من الصف الأول الاعدادي حتي الثالث الاعدادى وتكريم المتميزين في الأنشطة المختلفة.  

وأشاد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بالمبادرة وماحققته من نجاح كبير سوء علي مستوى تحفيز المعلمين وتشجيع الطلاب الي جانب تطوير المبني المدرسي والإنشاءات بداخله. 

 مؤكدا ان ذلك يأتي فى سياق دعم مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للعملية التعليمية ومقدما الشكر الي قيادات المديرية. ومن جانبه وجه المهندس احمد عبدالخالق الشكر الي مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية التى دعمت المبادرة ووفرت كافة الإمكانيات لنجاحها. 

مشيرا الي أن تكريم المتميزين خطوة فى طريق تحفيز الطلاب والمعلمين الي جانب الإدارة المدرسية، مؤكدا ان المدرستين ليست إلا البداية فى دعم مدارس الاسماعيلية علي مستوى المحافظة.
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