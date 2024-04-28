بعد أنباء إرتباطها.. دينا الشربيني ضيفة لميس الحديدي فى هذا الموعد

تحل الفنانة دينا الشربيني ضيفة على برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي ، فى حلقة يوم الثلاثاء المقبل، في الظهور الأول لها بعد أنباء عن ارتباطها بالإعلامي الإماراتي أنس بوخش.

ومن المقرر أن تتحدث دينا الشربيني عن أحدث أعمالها الفنية التى شاركت بها خلال الفترة الماضية ، والتحضيرات لأعمال فنية جديدة.

وروجت قناة «on» للحلقة من خلال نشر البرومو ، عبر الصفحة الرسمية بموقع «إنستجرام»، وعلقت: «حلقة خاصة جدًا، انتظروا النجمة دينا الشربيني مع لميس الحديدي في حوار ما بين الفن والحياة في #كلمة_أخيرة الثلاثاء القادم الساعة 9:30 مساء على قناة on".

وفى وقت لاحق، كشفت الفنانة دينا الشربيني خلال لقائها مع برنامج Et بالعربي، عن تفاصيل حالتها العاطفية في الفترة الأخيرة خاصة بعد أنباء ارتباطها بالإعلامي الإماراتى أنس بوخش.

وأكدت دينا الشربيني أنها تعيش قصة حب، وأنها قريبًا ستظهر بفستان أبيض، وهو حلم كل فتاة وقالت: "أنا أعيش قصة حب منذ فترة، وأتمنى أن لا يتأخر زواجنا قريبًا بإذن الله".

وكشفت دينا عن أن حلمها بارتداء الفستان الأبيض لم يتأخر كما يدعي البعض، متابعة :" هسمى بنتى ليلى على اسم والدتى".

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني أعلنت عن سعادتها البالغة بنجاح فيلمها الجديد شقو فى موسم عيد الفطر ، وتحقيقه المركز الأول فى إيرادات هذا الموسم.



وعن كواليس مشاركتها فى الفيلم أكدت دينا الشربيني أن أهم أسباب مشاركتها فى هذا العمل أن جميع أبطاله أصدقائها وتعتبرهم فى منزلة عائلتها الثانية سواء عمرو يوسف ومحمد ممدوح او أمينة خليل.



وعن تعاونها مع يسرا لأول مرة فى السينما أكدت دينا أن تواجد يسرا فى الفيلم أضاف له الكثير خاصة وأنها تجسد شخصية مختلفة تماما عن أى شخصية قدمتها من قبل.



فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

الفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري