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توك شو

مقاضاة ومقاومة ورفض الحوار.. القبائل الليبية تقرر مواجهة الغزو التركي.. فيديو

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:59 م
ليبيا
ليبيا
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هاني حسين
قال أحمد  جمعة المتخصص في الشأن الليبي، إن مؤتمر ترهونة  في ليبيا يعتبر أكبر  ملتقى للقبائل الليبية وشارك فيه 4 ألف فرد يمثلون القبائل الليبية من الشمال والجنوب.

وأضاف أحمد جمعة  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البيان الختامي للملتقى أكد على مقاضاة الدول التي نشرت الفوضى في ليبيا وعلى رأسها تركيا وقطر.

وتابع أحمد جمعة: "القبائل الليبية اتفقت على مقاومة الغزو التركي وعدم قبول أي حوار إلا بعد خروج كل المرتزقة من طرابلس".

وأكمل أحمد جمعة: "اجتماع القبائل العربية خرج بتشكيل مجلس أعيان ومشايخ ليبيا ويعتبر الممثل الوحيد لكافة أطياف المجتمع المدني في ليبيا والقبائل الليبية طالبت بعدم اعتراف الأمم المتحدة بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق".

ولفت أحمد جمعة: "القبائل الليبية أكدت أنها لن تعترف بأي حوار يحدث خارج ليبيا إلا بعد الرجوع إلى القبائل الليبية التي تعتبر الممثل الشرعي لكافة أطياف الشعب الليبي".
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