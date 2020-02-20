مصطفى بكري: سوريا انتصرت على إرهاب أردوغان وسقوط أحلام الخلافة

قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري ، إن حكومة أردوغان بدأت في شن عدوان جديد على سوريا لتغطية تقدم قوات خاصة تركية في الأراضي السورية في منطقة إدلب .





وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الهدف من العدوان التركي هو إعادة الإرهابيين للسيطرة على المناطق التي قام الجيش السوري بتحريرها من الإرهابيين".





وتابع مصطفى بكري :" سوريا انتصرت على إرهاب تركيا وسلطان تركيا المجنون سقط على ركام أحلام استعادة الخلافة المزعومة".





وأكمل مصطفى بكري:" الجيش العربي السوري دافع عن الأراضي السورية وتركيا ليس لها علاقة بادلب وأي شبر من سوريا".





وتابع مصطفى بكري:" من حق الجيش السوري مقاومة الإرهاب وان يحمي حدوده بلاده ، وحلب تعتبر شريان الرئيسي للاقتصاد السوري".



