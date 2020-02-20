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مصطفى بكري: سوريا انتصرت على إرهاب أردوغان وسقوط أحلام الخلافة

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:13 م
مصطفى بكري
مصطفى بكري
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هاني حسين
قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن  حكومة أردوغان بدأت  في شن عدوان جديد على سوريا لتغطية تقدم قوات خاصة تركية في الأراضي السورية في منطقة إدلب .

وأضاف مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن   الهدف من العدوان التركي هو  إعادة الإرهابيين للسيطرة على المناطق التي قام الجيش السوري  بتحريرها من الإرهابيين".

وتابع مصطفى بكري:"  سوريا انتصرت على  إرهاب تركيا وسلطان تركيا المجنون سقط على ركام أحلام استعادة الخلافة المزعومة".

وأكمل مصطفى بكري:"  الجيش العربي السوري دافع عن الأراضي السورية وتركيا ليس لها علاقة بادلب وأي شبر من سوريا".

 وتابع مصطفى بكري:"  من حق الجيش السوري مقاومة الإرهاب وان يحمي حدوده بلاده ، وحلب تعتبر شريان الرئيسي للاقتصاد السوري".

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