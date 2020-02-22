سي.بي.سي التايوانية تشتري خام زاكوم العلوي تحميل أبريل عبر عطاء

قال مصدران تجاريان إن شركة سي.بي.سي للتكرير التايوانية اشترت شحنة واحدة من خام زاكوم العلوي للتحميل في أبريل بخصم بنحو خمسة سنتات إلى الأسعار المعروضة لخام دبي عبر عطاء شهري فوري جرت ترسيته يوم الخميس.

ويقول متعاملون إن السوق الفورية في آسيا لخام الشرق الأوسط تتعرض لضغوط هذا الشهر في ظل وفرة الإمدادات إذ يتأثر الطلب سلبا بفعل تفشي فيروس كورونا وعمليات صيانة موسمية في المنطقة.

وقبل هذا العطاء، اشترت فوجي أويل اليابانية شحنة من خام زاكوم العلوي بخصم يتراوح بين 90 سنتا إلى دولار للبرميل إلى سعر بيع الخام الرسمي يوم الأربعاء.

بينما اشترت رونغشينغ الصينية شحنتين بعلاوة تقل عن عشرة سنتات للبرميل إلى أسعار دبي يوم الاثنين.