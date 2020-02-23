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أخبار البلد

الأطباء: 3 آلاف مستقيل.. و2019 عام الفراغ

الأحد 23/فبراير/2020 - 12:14 م
استقالة الاطباء
استقالة الاطباء
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محمد غالي
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن أعداد الأطباء المستقيلين خلال عامى 2018، و2019، في تزايد كبير.


وأوضح الدكتور إبراهيم الزيات، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك حوالى 3000 طبيب مُستقيل تحت سن 35 عاما خلال 2018-2019، مضيفا أن إجمالي من أُحيل الى التقاعد بالإضافة إلى عدد المُسجلين كطبيب حر، أكبر من عدد من دخلوا الخدمة بحوالى 1500 طبيب.


وأشار إلى أن عدد الأطباء بوزارة الصحة انخفض خلال تلك الفترة، عن عام 2015 بحوالى 1500 طبيب تقريبا.


وأكد عضو المجلس، أن عام الفراغ، وهو عام 2019، سجل أدنى عدد من الأطباء مُسجلين وأعلى مُعدل من الاستقالات.
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