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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 77 ألفًا و283 طن قمح لصوامع وشون كفر الشيخ

صوامع القمح
صوامع القمح

أعلن المحاسب عادل الهابط، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، عن استلام محصول القمح المحلي لموسم 2024 الحالي من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة.

وأشار «الهابط» إلى المتابعة المستمرة من قبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، موضحاً أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبد الفتاح جابر، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، وذلك وفقًا لتوجيهات المحافظ.

وأوضح  وكيل مديرية التموين بكفر الشيخ، أن إجمالي الكميات المستلمة من القمح منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى صباح يوم الثلاثاء بلغ 77 ألفًا و283 طنا.

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