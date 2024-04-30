بعد افتتاحه اليوم.. ننشر تفاصيل المعرض السنوي لطلاب مدارس التعليم الفني بالقاهرة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التفاصيل الكاملة الخاصة بالمعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة تحت عنوان "أبدع واصنع"، الذي تم افتتاحه صباح اليوم، الثلاثاء.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "يشارك في المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة تحت عنوان "أبدع واصنع" الذي تم افتتاحه صباح اليوم، 38 مدرسة صناعي في 18 تخصصا صناعيا، منها 7 مدارس فندقية في 3 تخصصات و5 مدارس تجاري في 3 تخصصات و3 مدارس زراعية في 3 تخصصات، ومدرستي تكنولوجيا تطبيقية ومدارس تعليم مزدوج داخل مصنع".

ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتنوع منتجات طلاب المدارس الفنية المشاركة فى المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة تحت عنوان "أبدع واصنع" الذي تم افتتاحه صباح اليوم، ما بين أعمال نجارة وزخرفة وتصنيع وتشكيل معادن وتركيب وفك كاميرات المراقبة وميكانيكا سيارات.

ويقام المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة تحت عنوان "أبدع واصنع"، في مدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة بمدينة نصر.

‏وتم افتتاح المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة اليوم تحت عنوان "أبدع واصنع" ، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كان الدكتور رضا حجازي أكد أن النقلة النوعية التي يشهدها التعليم المصري على وجه العموم، والتعليم الفني والمهني على وجه الخصوص، تعكس الإرادة الفاعلة من جانب القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا على التعليم الفني والإبداع، وفي هذا الإطار تسعى الوزارة لتطوير التعليم الفني لما له من تأثير وعلاقة قوية بالاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر حباها الله بأن الشباب يمثل نسبة كبيرة من السكان مقارنة بالدول المجاورة والذي يعد مكسبًا استراتيجيًا.

وقال الوزير إن الصورة الذهنية عن التعليم الفني تغيرت وهناك مؤشرات على ذلك، ومنها زيادة الإقبال على عدد من نماذج مدارس التعليم الفني لطلاب بمجاميع أكبر من التعليم العام، كما أن طلابه محجوزون للعمل قبل تخرجهم، فضلًا عن أن المسار مفتوح أمامهم لدخول الجامعات التكنولوجية بدون معادلة.

المعرض السنوي لطلاب مدارس التعليم الفني بالقاهرة

المعرض السنوي لطلاب مدارس التعليم الفني بالقاهرة