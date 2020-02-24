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توك شو

رامي بلازن: هاني شاكر بيحارب الكلمة السيئة.. ومنع المهرجان شبه مستحيل.. فيديو

الإثنين 24/فبراير/2020 - 05:59 ص
رامي بلازن
رامي بلازن
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كـريـم الـخـطـيـب
حلت المطربة داليا عمر والملحن رامي بلازن، ضيوفا على برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» للحديث عن أغاني المهرجانات وعالم الـ «دي جي والريمكس».

قال الملحن عمر بلازن، إن الفنان هاني شاكر بيحارب الكلمة السيئة، والسيطرة لمنع المهرجانات شبة مستحيل، مشيرا إلى أن أصحاب أغاني المهرجانات حققوا مشاهدات عالية جدا على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي .

وأضاف «بلازن» خلال لقائها في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» أن الجمهور يشعر بالملل ويحتاج الي الموسيقى الجديدة، موضحا أنه لابد أن يكون هناك حرية للجميع، و اعطاء مساحة لأصحاب المهرجان ولكن لابد من توجيههم.

وتابع عمر بلازن: «لو فضلنا ماسكين في اللي فات عمرنا ما هنتحرك، ونحتاج تقديم موسيقى جديدة، واللي متقدش تسمعه وسط والدك ووالدتك متسمعهوش لوحدك»، موضحا أن أصحاب أغنية «بنت الجيران» تواصلوا معه وأبدوا اعجاباهم بـ «أبن الجيران».

وأوضح عمر بلازن أن أصحاب أغنية «بنت الجيران» يبذلون مجهود كبير لتقديم شئ جيد ولكنهم بحاجة الي توجيه وتوعيه للكلام، وهم يستجبون لتغيير لفظ الكلمات الخارجة، وهذه خطوة إيجابية، مؤكدا أن صوت عمر كمال ممتاز ويستطيع أغاني طربية.
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