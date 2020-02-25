وفاة حسني مبارك.. عبير صبري ناعية: شكرا لما قدمته للوطن .. شاهد





ونشرت عبير صبري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام وعلقت عليها قائلة "‏البقاء لله الي مغفرة الله وعفوه ورحمته الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك يكفيك محبة المصريين ودعواتهم الصادقه لك وموتك علي ارض الوطن بكرامة وعزة ..شكرا لما قدمته للوطن ..رحمة الله عليك وربنا يصبر اسرتك الكريمه".





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.

نعت الفنانة عبير صبري الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91عاما بعد صراع طويل مع المرض.